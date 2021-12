Kobiety, dbajcie o swoje pieniądze. Lepiej się zabezpieczyć, niż później żałować

Problemy finansowe po rozwodzie

"To mieszkanie kupiliśmy na kredyt, nie będąc jeszcze małżeństwem. W tamtym czasie ja zarabiałam dużo więcej. […] Ja nas utrzymywałam. Ja ten kredyt sama bym dostała bez problemu, Tomek by go nie dostał" – powiedziała w filmiku opublikowanym na YouTube, a w komentarzach zawrzało.