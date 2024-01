Kobiety mówią "nie". Oni wyobrażają sobie, że są "zdobywcami"

"Jeżeli to się stało w pracy, boi się, że zgłoszenie przełożonemu nic nie da, bo przecież to koledzy, a ręka rękę myje. Dochodzi do wniosku, że lepiej przemilczeć. Często nie zdajemy sobie sprawy, że środowisko, w którym żyjemy, jest źródłem wtórnej wiktymizacji. Bywa, że nawet w rodzinie kobiety nie mogą liczyć na wsparcie. Jeżeli powiedzą, że stały się ofiarą przemocy seksualnej, słyszą: ‘może go sprowokowałaś?’, ‘może gdybyś zachowała się inaczej, nic by ci nie zrobił?’" – wyjaśnił dr Depko w rozmowie z Newsweekiem.