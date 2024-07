Oglądają filmy porno. Mają w tym swój cel

Ok, rozumiem

Niewiele kobiet otwarcie przyznaje się do oglądania filmów pornograficznych. Przyjęło się, że to domena mężczyzn, którzy w ten sposób zaspokajają swoje potrzeby, a także ciekawość. Co w takim razie skłania do tego płeć piękną?

Co może być złego w oglądaniu filmów nagrywanych przez profesjonalistów? W przypadku filmów pornograficznych niebezpieczeństw jest więcej, niż się wydaje. "Można powiedzieć, że z korzystaniem z pornografii jest tak jak z alkoholem. Czyli jest ona tylko dla osób dorosłych, które podchodzą do niej świadomie i z umiarem" - zdradził w rozmowie z portalem zdrowie.trojmiasto.pl seksuolog Daniel Cysarz. Dlaczego tak wiele kobiet sięga więc po tego typu produkcje? Okazuje się, że mają one w tym swój cel.

Oceniła kobiety oglądające filmy pornograficzne

Niektóre pary oglądają je wspólnie, by się czegoś nauczyć czy zainspirować. Większość osób robi to jednak w tajemnicy, tak by ich druga połówka się o tym nie dowiedziała. Ta zasada dotyczy przede wszystkim kobiet.

"Pomaga im to zaspokoić ich potrzeby, rozładować napięcie emocjonalne czy seksualne" - powiedziała w "Dzień dobry TVN" psychoterapeutka Maja Herman.

Kobiety często wstydzą się przyznać do tego, że oglądają filmy pornograficzne.

"Nauczono nas, że potrzeby seksualne są brzydkie i że nie wypada o nich mówić. No to nie mówimy, a oglądamy" - podkreśliła w tej samej rozmowie ekspertka.

Jak oglądanie filmów pornograficznych wpływa na nasz związek?

Niezależnie od tego, czy zgadzamy się na to, aby nasz partner oglądał filmy pornograficzne czy nie, warto wiedzieć, z jakimi konsekwencjami może to się wiązać. Niewiele osób bowiem zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromny wpływ filmy pornograficzne mają nie tylko na nasze życie erotyczne, ale również relacje.

"Może (oglądanie filmów pornograficznych - przyp. red.) prowadzić do uprzedmiotowienia partnera lub być źródłem kompleksów i błędnych przekonań na temat seksu. Oglądanie filmów w niektórych przypadkach może zastąpić też prawdziwe relacje z partnerem" - powiedział portalowi zdrowie.trojmiasto.pl seksuolog Daniel Cysarz.

Pamiętajmy jednak, że wszystko zależy od indywidualnego podejścia, częstotliwości a także rodzajów oglądanych filmów pornograficznych. O ile nie krzywdzimy w ten sposób innych oraz siebie, jesteśmy dorośli, a pornografia nie wpływa na nasze życie intymne w związku, nie ma powodu do niepokoju.

