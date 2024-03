Przyłapała męża w łazience. "Teraz się nim brzydzę"

Choć seks w małżeństwie nie jest tematem tabu, może okazać się nim niezadowolenie lub "niewystarczające spełnianie potrzeb" własnych, partnera lub partnerki, szukających alternatyw, aby się zadowolić. Tak było w przypadku kobiety, która podzieliła się swoją historią w liście do redakcji topnewsy.pl. Jak zdradziła, przyłapała męża na czynności seksualnej, czego nigdy by się po nim nie spodziewała. Po wszystkim się go "brzydzi".