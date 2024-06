Podbijał polskie listy przebojów. Dziś mieszka w lesie i robi syrop

Już jako trzylatek Garou odkrył swoją pasję do muzyki, zaczynając od gry na gitarze, którą dostał od ojca. Później rozwijał swoje umiejętności, ucząc się grać na organach i fortepianie. Edukację odebrał w katolickiej szkole dla chłopców, gdzie uczęszczał do klasy muzycznej i grał na trąbce. W tym czasie był również gitarzystą w szkolnym zespole Windows & Doors, który wykonywał covery utworów legendarnych Beatlesów.

Garou był związany ze szwedzką modelką Ulrike , z którą doczekał się jedynej córki Emelie. W 2006 roku zadurzył się w piosenkarce Lorie , z którą zakończył romans w 2010 roku. Następnie jego wieloletnią partnerką została kanadyjska modelka Stephanie Fournier , z którą był przez ponad 10 lat. Mimo że muzyk wierzył, że to "ta jedyna", w 2023 roku wyznał, że jest sam, jednak jest mu z tym dobrze.

Jest nieuleczalnie chora. Nowe zdjęcie Celine Dion trafiło do sieci

Obecnie Garou nadal występuje na scenie, jednak większość czasu spędza w Kanadzie, gdzie kupił spory kawałek ziemi w środku lasu. To tam zajmuje się produkcją syropu klonowego. Muzyk stworzył również własne studio nagraniowe w wyremontowanej przez siebie stodole.

