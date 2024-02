Jan Wieczorkowski kończy 52 lata. Dziś go nie poznacie

Większość z nas pamięta aktora z serialu "Klan", którego emisja rozpoczęła się w 1997 r. Perypetie rodziny Lubiczów śledziły miliony Polaków. Widzowie chętnie siadali przed telewizorami i oglądali ulubionych bohaterów, w tym granych przez Jana Wieczorkowskiego. Wcielił się on w postać Michała. U jego boku grała Dorota Naruszewicz - była jego serialową siostrą.

Jan Wieczorkowski nadal jest aktywny zawodowo. Obecnie pracuje nad nowymi projektami. Można zobaczyć go np. w filmie "Wieczór kawalerski". Na jego profilu na Instagramie często zobaczymy też zdjęcia z innymi gwiazdami - Marcinem Bosakiem, Olivierem Janiakiem czy Katarzyną Figurą.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!