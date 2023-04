Kochali się w niej wszyscy. Dziś Alessandra Ambrosio kończy 42 lata

Alessandra Ambrosio to słynna na całym świecie brazylijska modelka o polsko-włoskich korzeniach. Urodziła się 11 kwietnia 1981 roku. Swoją przygodę z modelingiem rozpoczęła we wczesnych latach nastoletnich. Prawdziwą trampoliną był dla niej konkurs "The Look Of The Year" zorganizowany przez agencję Elite Model Look. Wystartowała w nim, mając 15 lat.