"Kochanka" Trumpa boi się o życie. Ujawnia, co ją spotkało

Ich relacja miała rozpocząć się od kolacji, która przerodziła się w intymne zbliżenie. Jak twierdzi Stormy Daniels, były prezydent porównywał ją wówczas do swojej córki Ivanki, co opisała w książce "Full Disclosure" z 2018 roku. Liczyła na to, że Trump pomoże jej w karierze i dzięki niemu wystąpi w teleturnieju "The Apprentice". Tak się jednak nie stało.