Kochanka w każdym porcie? Żona marynarza mówi, jak jest

Opowiada, że do pożegnań i powitań z tatą przywykła. - Mój tata zaczął pływać, jak jeszcze nie było mnie na świecie. Miał wtedy 19 lat, ja urodziłam się 6 lat później. Wtedy 3 miesiące był na morzu i miesiąc w domu. Dla małego dziecka 3 miesiące bez ojca, to było sporo czasu – przyznaje. Niestety stało się to, czego obawia się wielu ojców pracujących poza miejscem zamieszkania. - W końcu przestałam poznawać mojego tatę. Bałam się go, płakałam na jego widok, nie chciałam z nim przebywać - mówi. To wstrząsnęło ojcem Aleksandry. Wtedy zapadła rodzinna decyzja o zmianie trybu pracy. - Zaczął wyjeżdżać na 2 tygodnie i wracać na 2 tygodnie. To poprawiło sytuację, udało nam się zbudować relację.