Koktajl odchudzający. Wypróbuj te cztery zdrowe propozycje

Koktajl odchudzający to świetny pomysł na szybki i lekki posiłek. Możesz zastąpić nim kolację albo przygotować na szybkie śniadanie. Potrzeba niewielu składników do przyrządzenia koktajlu odchudzającego, które zapewne każdy z nas ma w swojej lodówce. Przyda się też dobry blender kielichowy, w którym sprawnie zmiksujesz wszystkie składniki. Aksamitna konsystencja, delikatny smak i moc kolorów. Wypróbuj te cztery zdrowe propozycje na koktajle odchudzające. Przetestowałyśmy je na sobie i polecamy.

Koktajl odchudzający ze szpinakiem

Szpinak to dla niektórych koszmar dzieciństwa. Ale wraca do łask i odpowiednio przyrządzony jest pyszny. Świeży szpinak ma pokłady składników odżywczych. Jedzenie liści szpinaku chroni przed miażdżycą, wspomaga kondycję wzroku, a także pełni rolę w profilaktyce antynowotworowej. Znajdziemy w nim witaminę K, wapń, żelazo, magnez oraz mangan. Obfituje on również w kwas foliowy i beta-karoten oraz witaminę C.