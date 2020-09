Nalewka z winogron. Przygotuj smaczną i delikatną ratafię – to prostsze, niż myślisz

Nalewka z winogron to trunek, który można bardzo szybko i wygodnie przygotować szczególnie w przypadku, gdy nie mamy doświadczenia w robieniu podobnych napojów. Zbliża się pora roku, która sprzyja tworzeniu zapasów do spiżarni i nie tylko. Jeśli marzysz o domowej nalewce z winogron, koniecznie zajrzyj poniżej w poszukiwaniu smacznych przepisów.

Wykorzystanie winogron do nalewki to doskonały pomysł, ponieważ owoce te posiadają wiele cennych składników, które pozytywnie wpływają na organizm. Warto skorzystać z domowej nalewki z winogron, ponieważ wpływa ona na przeciwdziałanie zakwaszeniu i nie tylko. Szczególnie polecane są ciemne winogrona – zawierają cenne flawonoidy chroniące serce.

Nalewka z winogron – klasyczna propozycja

Składniki:

1 kg ciemnych winogron;

0,5 litra wódki;

0,5 litra spirytusu;

0,5 kg cukru;

kilka goździków;

pół laski wanilii.

Sposób przygotowania:

1. Na początek dokładnie umyj owoce, po czym włóż je do dużego słoika i rozgnieć winogrona widelcem.

2. Dodaj wódkę i spirytus, zakręć słoik oraz odstaw w ciepłe miejsce na miesiąc – co kilka dni potrząsaj słoikiem.

3. Po miesiącu zlej alkohol, a do owoców dodaj cukier, wanilię i goździki – mieszankę pozostaw na kolejne 2 tygodnie, ale codziennie mieszaj zawartość.

4. Po rozpuszczeniu cukru, przelej powstały syrop do wcześniej odlanego alkoholu.

5. Nalewkę z winogrona przelej do butelek i pozostaw na kolejne miesiące.

Nalewka z winogron – mocniejszy wariant

Składniki:

2 kg ciemnych winogron;

1,5 kg drobnego cukru;

1 litr wódki;

0,5 litra spirytusu;

kilka goździków.

Sposób przygotowania:

1. Delikatnie umyj winogrona i oderwij gałązki, po czym przełóż owoce do wysokiego naczynia.

2. Zasyp całość cukrem i odstaw na 2 dni, ale co jakiś czas zamieszaj.

3. Po tym czasie zalej winogrona wódką oraz wrzuć goździki – odstaw na tydzień.

4. Po upływie 7 dni zamieszaj całość i wlej spirytus – odstaw na kolejne 2 tygodnie.

5. Przelej nalewkę z owocami i przecedź przez sito. Wyciśnij sok i jeszcze przefiltruj nalewkę przez gazę.

6. Na koniec przelej trunek do butelek, a po 3 miesiącach będziesz cieszyć się winogronową nalewką.

Nalewka z winogron – miodowa słodycz

Składniki:

1 kg ciemnych winogron;

1 litr spirytusu;

1 litr miodu;

goździki;

pół laski wanilii.

Sposób przygotowania:

1. Umyte winogrona wrzuć do słoika, dodaj goździki i wanilię – całość zalej spirytusem.

2. Odstaw szczelnie zamknięty słoik w ciemnym miejscu na 6 tygodni, ale raz na jakiś czas postaraj się potrząsnąć mieszanką.

3. Zlej powstały płyn, a winogrona zalej miodem.

4. Codziennie mieszaj napój, aby miód się całkowicie rozpuścił.

5. Po 2 tygodniach znowu odlej płyn i połącz go z wcześniejszym alkoholowym trunkiem.

6. Całość przefiltruj i wlej do butelek – nalewka z winogron powinna leżakować 3 miesiące.

