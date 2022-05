Kolejne zaręczyny w "Sanatorium miłości 4"! Natalia i Marek zdradzają swoje plany

Czwarta edycja "Sanatorium miłości" jest naprawdę wyjątkowa. W programie prowadzonym przez Martę Manowską miłość odnalazło już wielu seniorów, ale to właśnie w dopiero co zakończonym sezonie doszło do zaręczyn na ekranie. Okazuje się, że to niejedyna tego typu niespodzianka, bowiem kolejna para wkrótce powie sobie "tak".