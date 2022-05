Wstrząsające wyznanie. Mariola z "Sanatorium miłości" była ofiarą przemocy domowej

– Pierwszy raz, kiedy zostałam pobita, myślałam, że ja coś zrobiłam źle. Co ja zrobiłam źle? Przecież u mnie w domu nie było przemocy u rodziców. A tu ni stąd, ni zowąd ja zostaję pobita, bo coś mu się nie podobało. I mówię: chyba coś źle zrobiłam. Ale kiedy to się zaczęło powtarzać, ja byłam zszokowana, nie wiedziałam, co mam robić. Wstyd było mi się przyznać, do momentu, kiedy już miałam tego po dziurki w nosie i powiedziałam: trzeba odejść. (…) Nigdy więcej nie pozwolę się uderzyć mężczyźnie czy jakiejkolwiek kobiety przy mnie – stwierdziła stanowczo Mariola.