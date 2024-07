Kolejny owad dotarł do Polski. To prawdziwy szkodnik

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce odnotowuje się obecność gatunków, które dotychczas zamieszkiwały tereny Ameryki, Afryki czy Azji. Ma to związek ze zmianami klimatu, globalizacją oraz eksportem i importem.

Jednym z pierwszych inwazyjnych gatunków, które zawitały do naszego kraju, była ćma bukszpanowa . Owad jest w stanie dotkliwie zniszczyć roślinę. Od niedawna w Polsce można zauważyć kolcoróga bizoniaka . Czy jest się czego bać?

Kolcoróg bizoniak to gatunek pluskwiaka z rodziny zgarbkowatych. Owad pochodzi z Ameryki, jednak w XX wieku przedostał się do Europy. Na początku zamieszkiwał Węgry, jednak w szybkim czasie rozprzestrzenił się w krajach basenu Morza Śródziemnego, a także w Afryce i Azji.

W Polsce, a dokładniej, w Warszawie i Rzeszowie pojawił się dopiero w 2007 roku. Kilka lat później zauważono go w Beskidzie Śląskim, na Dolnym Śląsku, a także na Pomorzu. Pomimo odławiania pojedynczych przedstawicieli tego gatunku, kolcoróg sukcesywnie rozprzestrzenia się po Polsce.

Kolcoróg bizoniak osiąga od 8 do 10 mm, przy czym samica jest większa od samca. Wyróżnia się wyjątkowymi, jasnozielonymi, półprzezroczystymi skrzydłami o nietypowym kształcie. Dzięki nim z łatwością wtapia się w roślinne tło, przez co ciężko go zauważyć.