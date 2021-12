Zdradził, jak była w ciąży. "Nigdy nie odbudowaliśmy już szacunku i zaufania"

– Daliśmy sobie czas, ale po przerwie między nami było tylko gorzej: kłótnie, szarpaniny. Jak tylko ułożyłam sobie codzienność, czyli zorganizowałam żłobek, powrót do pracy, zażądałam rozwodu – tłumaczy Maria. – Zamknęłam się na ekspartnera fizycznie i psychicznie, to by było toksyczne w czymś takim tkwić, tylko ze względu na malucha – kwituje.