Kolekcja kapsułowa Elevated Summer Jenny Fairy

Do butów pasują dwa modele torebek: miękka, o fasonie hobo, jak z przełomu wieków, oraz minikuferek z rączką i długim paskiem. One również dostępne są w sześciu kolorach: klasycznych bieli, czerni i brązie, oraz pastelach: lawendzie, morskim i cytrynie. Te muśnięte słońcem odcienie kojarzą się z lodami owocowymi, fasadami domów we włoskich miasteczkach albo wzorami tie dye na hipisowskich sukienkach.