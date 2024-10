Mówi, co zmienia się po 40‑tce. "Nie zamierzam nosić workowatych ubrań"

Zaskarbiła sympatię Polaków za sprawą dużego dystansu do siebie i solidnej dawki poczucia humoru. Pozytywną energię widać też na planie programów o tematyce wnętrzarskiej, które prowadzi.

Szelągowska jest też aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją niemal milion osób. Trafiają tam nie tylko kadry zza kulis, ale i prywatne ujęcia. Dorota Szelągowska regularnie dzieli się z internautami przemyśleniami na temat życia - oczywiście ze szczyptą humoru. Ostatnio wrzuciła zabawne nagranie. Wyznała, co zmienia się w życiu kobiety, gdy skończy 40 lat.

Pod nagraniem od razu posypały się komentarze. "Świetna stylówka. Proszę się nie przejmować tymi kilogramami, których wcale nie widać. Przylegające ubrania znacznie lepsze niż workowate", "Poza tym po 40-tce ma się nosie to, co inni myślą o nas", "Wszelkie nadmiarowe kilogramy są tylko w naszej głowie" - czytamy na Instagramie.

