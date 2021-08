Kolorowa końcówka korka od szampana ma swoje zastosowanie. Sprawdź genialny trik z jej użyciem

Jak nie zmarnować szampana?

Choć od Sylwestra dzielą nas jeszcze cztery miesiące, to przez ten czas na pewno znajdą się przeróżne okazje do świętowania w towarzystwie szampana. Często zdarza się jednak, że w butelce zostaje końcówka, z której uciekają bąbelki, a wygazowana reszta już nie smakuje tak dobrze. Dlatego kończy się to zazwyczaj wylaniem alkoholu. Znalazł się jednak sposób, aby uniknąć takiego zmarnowania szampana.