Michał Szpak wystąpił z kaczką na piersi. "Kiedyś orzeł wróci"

Michał Szpak z kaczką na piersi

To właśnie ona najbardziej rzucała się w oczy i automatycznie budziła co najmniej dwa skojarzenia. Pierwsze z nich odsyła do sukni narodowej 21-letniej Natalii Balickiej – polskiej reprezentantki podczas konkursu Miss Supranational. W projekcie Eli Piorun – projektantki współpracującej z Agatą Kornhauser-Dudą – pierwsze skrzypce grał… biały orzeł pełniący rolę szarfy. Niestety, wykonanie pozostawiało wiele do życzenia.