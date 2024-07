Komary gryzą cię częściej niż innych? Pielęgniarka zdradza powód

Komary, choć niewielkie, potrafią skutecznie zepsuć nawet najpiękniejszy letni dzień. Te drobne owady zdają się mieć swoich "ulubieńców" wśród ludzi, atakując jednych zdecydowanie częściej, podczas gdy innych pozostawiają w spokoju. Zjawisko to od dawna intryguje zarówno wiele ludzi, którzy zastanawiają się, co sprawia, że stają się bardziej atrakcyjni dla tych krwiopijnych insektów.

Miki Rai, doświadczona pielęgniarka, postanowiła rzucić nieco światła na tę zagadkę. W swoim filmiku na Instagramie wskazała na trzy główne czynniki, które mogą mieć kluczowe znaczenie w przyciąganiu komarów do konkretnych osób. Jej obserwacje, oparte na wieloletniej praktyce medycznej i najnowszych badaniach, dostarczają fascynującego wglądu w to, dlaczego niektórzy z nas są bardziej narażeni na ukąszenia komarów niż inni.

Ostatnią ważną rzeczą, którą wymieniła pielęgniarka, jest kolor ubrań. Okazuje się, że według badań komary chętniej atakują osoby w ubrane w ciemne kolory. Szczególnie podoba im się kolor czarny, czerwony oraz pomarańczowy. Z tego powodu zaleciła wszystkim, aby przed pójściem na spacer wzdłuż rzeki lub do parku, zawsze wybierali jasne ubrania.

Według Healthline kolejnym czynnikiem przyciągającym komary jest nasz zapach, a także temperatura ciała. Według badań z 2002 roku insekty częściej przylatują do osób, które są pod wpływem alkoholu, co ciekawe najchętniej gustują wśród ludzi, którzy wcześniej wypiły piwo albo dwa.

