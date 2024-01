Komentuje decyzję ws. lekcji religii. Mówi, kto powinien decydować

Szymon Hołownia o decyzji Nowackiej ws. religii

Szymon Hołownia wystąpił w podcaście "Rachunek Sumienia" Tomasza Sekielskiego i Magdaleny Rigamonti, w którym wypowiedział się m.in. na temat zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach. Choć podkreślił, że "absolutnie zgadza się" z minister Barbarą Nowacką co do konieczności zmian, nie do końca popiera to, w jaki sposób to zrobiła.