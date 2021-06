KOMFORTOWA DLA CIEBIE, LEPSZA DLA PLANETY: POZNAJ KOLEKCJĘ KOSTIUMÓW KĄPIELOWYCH SLOGGI SS21

Ambicją sloggi jest stworzyć świat tak komfortowym, jak to tylko możliwe, działając w duchu zrównoważonego rozwoju. Marka współpracuje ze znanym międzynarodowym producentem tkanin REPREVE® przekształcającym jednorazowe tworzywa sztuczne w materiały recyklingowane. Nazwy linii produktów z kolekcji sloggi Shore nawiązują do zagrożonych ocieplającym się klimatem wysp, które jednocześnie odzwierciedlają kolorowe i wyraziste wzory: Vanuatu Islands, Koh Tachai, Kosrae, Mili Atoll, Kiritimati, Yap Islands, Chukk and Cocos Islands.