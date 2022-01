Komisja sejmowa przyjęła "lex Czarnek". Nauczyciel mówi o kolejnych ciosach

We wtorek 4 stycznia Sejm ponownie zajmował się projektem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zwanym potocznie "lex Czarnek". Po kilkugodzinnym posiedzeniu sejmowych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej odrzucono wspólny wniosek opozycji o odrzucenie projektu. Zrobili to posłowie i posłanki PiS przewagą zaledwie kilku głosów. W ten sposób "lex Czarnek" trafi 12 stycznia do drugiego czytania na sali plenarnej. W trakcie posiedzenia pod Sejmem odbywały się tłumne protesty przeciwko tej kontrowersyjnej nowelizacji.