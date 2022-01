Miasto nieidealne dla kobiet. Czyli co się dzieje, gdy o wszystkim decydują mężczyźni

Miasta nieidealne dla kobiet

Niefortunny podział miast na części, w których mieszkamy, i takie, w których pracujemy, zwiększył nierówności między płciami na całym świecie. Plany zagospodarowania przestrzennego odpowiadają przede wszystkim potrzebom heteroseksualnych, żonatych mężczyzn, którzy co rano wyjeżdżają do pracy, a wieczorem wracają do domu na przedmieściach. By odpocząć.