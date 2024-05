Kompilacja trendów w wykonaniu Ady Fijał. Na ściance prezentowała się rewelacyjnie

W środowy wieczór gwiazdy, którym w duszy gra moda, zebrały się w Fabryce Norblina, by uczcić otwarcie nowoczesnego concept store’a Answear , który zajmuje powierzchnię aż dwóch tysięcy metrów kwadratowych. Na evencie odliczyli się m.in. Katarzyna Warnke , Agnieszka Grochowska czy Ada Fijał , a imprezę poprowadzoną przez Oliviera Janiaka uświetnił występ Moniki Brodki .

I choć gwiazdy naprawdę stanęły na wysokości zadania, jeśli chodzi o modne stylizacje, to tylko jedna wyróżniała się jako ta najbardziej stylowa i zaznajomiona z trendami . Mowa oczywiście o Adzie Fijał, w przypadku której banał nie wchodzi w grę.

Elementem, który jako pierwszy rzuca się w oczy, jest czekoladowa marynarka oversizowa z satynowym połyskiem . Ada Fijał skusiła się na odważny trend obecny na ściankach już od kilku sezonów, ale zmodyfikowała go na swoją modłę. Zamiast mikro topu czy stanika włożyła pod marynarkę kremową górę od bikini – klasyczny model z trójkątnymi miseczkami.

Fijał zagrała także detalami, które są nie lada "smaczkiem" dla spostrzegawczych. W mistrzowskim looku pojawiła się bowiem mała torebka na łańcuszku , w której zmieści się jedynie karta kredytowa. To zupełnie nowy level w porównaniu do modelu Le Chiquito od Jacquemus, który zadebiutował kilka lat temu i poruszył świat mody.

Nie sposób pominąć butów – czółenek na obcasach (oczywiście ze spiczastymi czubkami), które zostały pokryte najmodniejszym printem sezonu. Nie jest tajemnicą, że to właśnie niesławna niegdyś panterka jest wiosną i latem 2024 najbardziej pożądanym przez fashionistki wzorem.

