Tak ubrała się na komunię syna. "Nagłowiłam się nad stylówką"

Ada Fijał już od wielu lat słynie ze stylizacji, które wpisują się w najnowsze trendy modowe. Nie inaczej było i tym razem, kiedy na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia z pierwszej komunii świętej syna, Antoniego. Jak zdradziła, sam zdecydował, że chce przystąpić do komunii.

Fijał zdecydowała się na oversizowy garnitur w białym kolorze, który został ozdobiony ogromną różą. Uzupełniła go błękitną koszulą w białe paski i sportowym obuwiem, które choć nie jest typowym wyborem na tego typu okazje, nadało stylizacji oryginalności. Całość została podkreślona okularami przeciwsłonecznymi Gucci. Ich koszt to 2 tys. zł.

