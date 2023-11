Kończy 57 lat i nie ma żony. Byłe partnerki wskazały powód

David Schwimmer 2 listopada 2023 roku skończył 57 lat. Aktor zdobył rozpoznawalność na całym świecie, dzięki serialowi "Przyjaciele". Postać Rossa Gellera wzbudzała sympatię. Jak przez lata układało się życie prywatne aktora? Okazuje się, że podobnie jak bohater "Przyjaciół", Schwimmer przedkładał często pracę nad wszystko inne, co kończyło się m.in. rozpadami związków. Doczekał się jednak córki, która jest jego oczkiem w głowie.

W 1996 roku randkował z Natalie Imbruglią. Piosenkarka i modelka, podobnie jak Schwimmer, mocno skupiała się na swojej pracy, przez co ich związek nie przetrwał. Później łączono go jeszcze z Mili Avital. Izraelską aktorkę poznał na planie filmu "Narzeczona dla dwóch". Para zerwała osiem miesięcy po oświadczynach Schwimmera. Załamany serialowy Ross przyznawał później w wywiadach, że Mila była jedyną kobietą, w której naprawdę się zakochał. Z miłości zdał sobie jednak sprawę za późno.

David Schwimmer i Zoe Buckman poznali się w jednym z londyńskich klubów, gdzie kobieta pracowała jako kelnerka. Aktor twierdził później, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. W marcu 2010 roku para się zaręczyła. Zaledwie dwa miesiące później zakochani wzięli ślub. W kolejnym roku na świecie pojawiła się Cleo. Małżeństwo nie przetrwało jednak długo.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!