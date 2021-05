Ojciec Joeya z "Przyjaciół" żyje w wielkiej biedzie. Wysyła do syna rozpaczliwe wiadomości z prośbą o pomoc

Na odcinek specjalny "Przyjaciół" czeka cały świat. Media są zalewane zdjęciami z planu ukochanej szóstki bohaterów. Wszyscy z wypiekami na twarzach czekają na to, co przygotowali scenarzyści. Jedną z osób, która z pewnością nie zobaczy nowych "Przyjaciół" będzie Paul LeBlanc - nie stać go nawet na opłacenie telewizji kablowej.