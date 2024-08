Chorobę rozpoznał widz. Chwycił za telefon, ale nikt nie przekazał wiadomości

"Na dobre i na złe", "Przyjaciółki", "M jak Miłość", "Pakt" czy "Powidoki" to produkcje, w których mieliśmy okazję podziwiać Mariusza Bonaszewskiego. Zadebiutował na scenie już w latach 80. W ciągu swojej 40-letniej kariery zagrał w kilkudziesięciu spektaklach.

Kilka lat temu aktor miał problemy ze snem, podwyższony puls i drżące ręce. Zauważył też, że jego język znacznie spuchł. W końcu wybrał się do lekarza. Badania wykazały gruczolaka przysadki, czyli nowotwór mózgu. Chorobę rozpoznał lekarz, który przed laty zauważył pierwsze objawy, kiedy zobaczył Bonaszewskiego na ekranie telewizora.

