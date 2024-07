Jest z nim od lat. Na ślub zdecydowała się po 16 latach związku

Przez lata występów na scenie u boku Mariusza Bonaszewskiego pojawiało się wiele pięknych i utalentowanych aktorek. Jego ukochana była nawet zazdrosna o jedną z nich. Aktor nigdy nie ukrywał, że jest zauroczony dokonaniami Mai Ostaszewskiej. Gdy jako gwiazdy warszawskiego Teatru Nowego zostali zaproszeni na gościnne występy we Włoszech, Landowska bała się najgorszego, Bonaszewski zapewnił ją jednak, że jest wierny rodzinie.

Mariusz Bonaszewski kilka razy oświadczał się Dorocie Landowskiej, ta jednak nie chciała ślubu, tłumacząc, że nie jest to potrzebne, by być w szczęśliwym związku. W końcu po latach aktorka zdecydowała się na przypieczętowanie swojej miłości.

W jednym z wywiadów Bonaszewski wyznał, że decyzja o ślubie z partnerką była podyktowana chęcią zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa ich dzieciom, córce Marii i synowi Stanisławowi. Aktor przeszedł również trudne chwile związane ze zdrowiem. Kilka lat temu doświadczył niepokojących objawów, takich jak bezsenność, wysoki puls, drżenie rąk i opuchnięty język. Po konsultacji z lekarzem zdiagnozowano u niego gruczolaka przysadki. Co ciekawe, nowotwór mózgu rozpoznał lekarz, który zobaczył Bonaszewskiego w telewizji.

Zabieg i rehabilitacja pomogły partnerowi Landowskiej wrócić do pełni sił. Przez cały czas ukochana wspierała Bonaszewskiego.

