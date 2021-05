Konflikt między Izraelem a Palestyną. Po każdej stronie giną dzieci

Błagam was wszystkich: zróbcie, co tylko się da, żeby zatrzymać tę straszną rzecz, która się dzieje na naszych oczach. To jest wojna domowa bez wyraźnego powodu. Zatrzymajcie to szaleństwo, proszę. Jesteśmy jednym krajem" - poprosił prezydent Izraela Re’uwen Riwlin.