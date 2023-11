Koniec "strojenia się" na cmentarzach. Ekspertka o nowym trendzie

Nietrudno zauważyć, że 1 listopada to nie tylko dzień Wszystkich Świętych, który skłania do refleksji i złożenia wizyty na grobach najbliższych, ale także pretekst, aby... zrobić się na bóstwo . Od lat nasze babcie i ciocie przygotowują na tę okazję swoje najlepsze płaszcze, a na głowy nakładają kapelusze.

Także wiele młodszych kobiet decyduje się na obuwie inne niż zazwyczaj - skórzane kozaki i botki na wysokich obcasach to standard na cmentarzach. I tutaj nasuwa się pytanie – czy odświętny strój to sposób na oddanie czci zmarłym, czy po prostu rewia mody?

Co zatem ubrać, aby nie lekceważyć podniosłego charakteru uroczystości, ale też nie przesadzić ze zbyt strojnym ubiorem? Okazuje się, że moda i aktualne trendy sprzyjają prostej elegancji . Takiej, która gwarantuje estetyczny wygląd, ale bez pompatycznego zadęcia czy przepychu.

