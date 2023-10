Nie zabieraj na cmentarz. Policja ostrzega Polaków

Przede wszystkim wychodząc z domu, sprawdź, czy wszystkie drzwi na pewno są zamknięte. Dotyczy to także wejścia do piwnicy i garażu. Złodzieje mogli obserwować nieruchomość i wykorzystać moment, gdy wyjdziesz na cmentarz. Mogą także udać się za tobą do autobusu lub na dworzec. Warto pamiętać, że we Wszystkich Świętych ruch jest wzmożony, a chwila nieuwagi może nas słono kosztować.