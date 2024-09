Tych składników nie może zabraknąć w twojej pielęgnacji jesienią

Retinoidy to pochodne witaminy A, która wraz z witaminami C i E należy do grona "witamin młodości". Witamina A zwiększa elastyczność skóry, odpowiada za równomierne rozmieszczenie melaniny w naskórku, czyli nie dopuszcza do powstawania przebarwień, do tego łagodzi stany zapalne i zmniejsza zrogowacenia. Te wszystkie właściwości wykazują także jej pochodne, czyli retinoidy. Pod tą nazwą kryje się długa lista substancji, które pogrupowano w cztery formacje. Bez względu na to, jakie retinoidy wybierzesz, najlepiej jest włączyć je do pielęgnacji jesienią. Dlaczego?