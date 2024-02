Koniec z osadem z kamienia. Pozbędziesz się go bez octu czy sody

Warto więc skorzystać ze sprawdzonej metody i wykorzystać domowy mus owocowy. Wszystko, czego potrzebujesz, to grejpfrut i sól kuchenna. Usuń miąższ z grejpfruta, zblenduj go, a następnie dodaj do niego 2 łyżeczki soli kuchennej. Tak przygotowaną pastę nałóż na miejsca występowania kamienia. Pozostaw mieszankę na około 15 minut, a po tym czasie dokładnie spłucz letnią wodą. Taki zabieg sprawi, że ślady z kamienia znikną bez śladu.