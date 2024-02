Fetor ze zlewu ulotni się w mig. Wsyp brązowy proszek

W trakcie sprzątania kuchni ważne jest dokładne przetarcie blatów i umycie zlewu. Zdarza się, że czynność porządkowania tego pomieszczenia zajmie nam więcej czasu niż byśmy chcieli. Wszystko z powodu nagromadzonych resztek jedzenia i brudu, który zbiera się w odpływie. To właśnie z tego powodu w kuchni możesz poczuć odpychający odór.

Nieprzyjemna woń w kuchni czasami bywa trudna do zlokalizowania. Możesz mieć wrażenie, że odór spowodowany jest brudną zmywarką, starą potrawą w lodówce lub po prostu jest to kwestia niewyniesionych śmieci. Prawda może okazać się jednak zupełnie inna. Ze względu na nagromadzone odpady spożywcze czy środki do mycia naczyń, brzydki zapach może wydobywać się z odpływu.