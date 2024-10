Wlej do toalety i zostaw na noc. Cały brud i osad zniknie bez szorowania

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez kubka gorącej, świeżo zaparzonej kawy. Znajdujące się w niej fusy najczęściej trafiają do śmietnika, ale to błąd, który zdecydowanie warto naprawić. Odłóż je na później i wykorzystać do wyczyszczenia toalety. Muszla będzie wyglądała jak nowa, a osad i nieprzyjemny zapach odejdą w niepamięć. Po porannej kawie zacznij zbierać fusy do słoika, by później zamienić je w naturalny, domowy i przede wszystkim skuteczny środek do czyszczenia.