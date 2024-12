Koniec z tradycyjną jajecznicą. Postaw na pyszną wersję po turecku

Jajecznica po turecku (menemen) to prawdziwa uczta dla zmysłów. Jej przygotowanie jest proste, a efekt smaczny i sycący. Na początek, zgromadź wszystkie składniki: świeże jajka, pomidory, cebulę, paprykę, oliwę z oliwek oraz przyprawy m.in. pieprz, sól czy posiekaną natkę pietruszki . Możesz dodać także ser feta według własnych upodobań.

Następnie czas na jajka. Wbij je do miski i lekko ubij widelcem – nie muszą być idealnie wymieszane . Wlej je na patelnię z warzywami. Nie zapomnij o przyprawach. Dodaj sól, pieprz oraz opcjonalne chili dla pikantności. Smaż całość na małym ogniu, do momentu ścięcia się jajek.

Podawaj jajecznicę jeszcze gorącą, posypaną natką pietruszki – najlepiej w towarzystwie świeżego chleba z masłem . To tureckie śniadanie zachwyci swoją prostotą oraz wyjątkowym smakiem nie tylko ciebie, ale i całą rodzinę.

