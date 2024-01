O której jeść śniadanie? Niewłaściwa godzina może mieć wpływ na nasze zdrowie

Żyjemy w ciągłym biegu. Nigdy nie możemy z niczym zdążyć, dlatego śniadanie to ostatnia rzecz, o której będziemy myśleć. Zdaniem naukowców to ogromny błąd. Dlaczego to tak ważne, aby regularnie jeść pierwszy posiłek i to w dodatku o konkretnej godzinie? Zdradzamy, co na ten temat twierdzą naukowcy.