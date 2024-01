Koniec ze skromnością. Dojrzałe Polki kochają błyszczeć. "Brak słów" - komentują fani

Błysk na co dzień. Tak prezentuje się Grażyna Szapołowska

Na złoto postawiła też Grażyna Szapołowska. 70-latka postanowiła jednak "ograć" ten kolor w codziennym wydaniu. I świetnie na tym wyszła, co widać na zdjęciu, które opublikowała w swoim mediach społecznościowych. Połyskujące złotem spodnie to świetny sposób na to, by przełamać powagę casualowych stylizacji i zamanifestować miłość do mody.