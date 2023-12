Nie ma teraz modniejszych. Torbicka lansuje szerokie spodnie

Warto także wiedzieć, że nic nie wskazuje na to, by ten trend w 2024 miał pójść w odstawkę. Dlatego jeśli jeszcze nie miałaś okazji, żeby się z nim oswoić, to teraz jest najwyższy czas. Spójrz tylko na stylizacje 64-letniej Grażyny Torbickiej oraz 55-letniej Beaty Ścibakówny i zainspiruj się.