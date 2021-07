Kora i Kamil Sipowicz. Historia ich wielkiej miłości

"Miałam dwadzieścia trzy lata, on dwadzieścia jeden. To był sen jasny, piękny, erotyczny, ale nie taką bezpośrednią erotyką, takich snów nie mam. Zaczęłam wtedy patrzeć na tego sąsiada z siódmego piętra inaczej. Tak to się zaczęło" - napisała Jackowska w książce "Kora, Kora. A planety szaleją".