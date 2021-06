Kora osierociła dwóch synów. Czym Mateusz i Szymon zajmują się dziś?

Z Jackowskim rozstała się oficjalnie w 1984 roku, natomiast z Sipowiczem rozdzieliła ją dopiero śmierć. - Kamil miał ogromny wkład w wychowanie dzieci, bo on się z nimi bawił. On z nimi jeździł na nartach, pływał, on się z nimi wygłupiał, kupił im pierwszy komputer Atari, on przewoził im niezwykle skomplikowane i rozwijające gry z Niemiec, wprowadzał koleżeńską atmosferę. Dzieci uwielbiały, kiedy Kamil się pojawiał w naszym świecie. Myślę, że Szymon czuł, że to jest jego ojciec, było zresztą między nimi duże podobieństwo – mówiła po latach.