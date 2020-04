Koronawirus a komary. Czy uporczywe owady mogą przenosić groźnego wirusa?

W lasach i parkach jesteśmy najbardziej narażeni na ugryzienie przez komary . Ze względu na specyfikę tych ukąszeń, coraz więcej osób ma wątpliwości czy spacer po zalesionych miejscach jest bezpieczny. Strach przed przenoszeniem koronawirusa przez komary spędza sen z powiek wielu osobom. Czy rzeczywiście mamy powody do obaw?

Czy komary przenoszą koronawirusa – stanowisko GIS

Panika wywołana przez pandemię koronawirusa nie ustaje, co wcale nie dziwi. Nawet powolne odmrażanie gospodarki połączone ze znoszeniem restrykcji wcale nie uspokajają obywateli. Otwarcie lasów i parków spowodowało lawinę kolejnych pytań, tym razem dotyczących ewentualnego przenoszenia koronawirusa przez komary. W końcu owady te mają bezpośredni kontakt z krwią ludzką, więc obawa jest w pewien sposób uzasadniona. Co na to odpowiedział Główny Inspektorat Sanitarny?