Koronawirus a komary. Wiemy, czy owady mogą przenosić chorobę

Panuje epidemia koronawirusa i jeszcze do niedawna wyjścia do parków czy lasów były zabronione. Zakaz został jednak zdjęty, a za oknem robi się coraz cieplej, co skutecznie zachęca ludzi do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Niestety, ciepła temperatura sprzyja występowaniu komarów.