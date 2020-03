Koronawirus i zakupy. Co kupić, aby mądrze zaplanować kwarantannę?

Odkąd do Polski dotarły informacje o pierwszych przypadkach koronawirusa w kraju, wiele osób postanowiło zacząć przygotowywać zapasy na wypadek ewentualnej kwarantanny. Polacy zdecydowali się na ograniczenie wychodzenia z domu do potrzebnego minimum oraz w przypadku możliwości, skorzystanie z pracy zdalnej. Jak się okazuje, na półkach sklepowych zaczęło brakować niektórych produktów spożywczych i higienicznych. Co rzeczywiście kupić, aby się zabezpieczyć?

Pandemia koronawirusa – co kupić na zapas?

Sądząc po pustych półkach w sklepach spożywczych i dużych supermarketach, można się domyślić, że Polacy szykują się na najgorsze w kwestii koronawirusa. Ze sklepów zniknęły m.in. mąka, makaron, ryż, kasza, mydło i papier toaletowy. Szczegółową listę zakupów na wypadek kwarantanny, niedawno ogłosił niemiecki Urząd Ochrony Ludności i Pomocy na Wypadek Katastrof (BBK), którą opublikowano na stronie Deutsche Welle.

Lista zakupów na kwarantannę: 3,5 kg zbóż, produktów zbożowych, chleba, ziemniaków, makaronu i ryżu;

2,5 kg owoców w puszkach albo w słoikach oraz orzechów;

4 kg suchych roślin strączkowych i warzyw w puszkach (słoikach);

2,6 kg mleka i produktów mlecznych;

1,5 kg mięsa, ryb i jajek;

0,4 kg tłuszczu i olejów.

Powyższa lista zawiera produkty przewidziane dla jednej osoby na 10 dni. W krajach takich jak Chiny, wszystkie zapasy zostały już uzupełnione, natomiast we Włoszech sytuacja nie została jeszcze do końca opanowana. W Polsce nie dzieje się inaczej, ponieważ rodacy w obawie przed koronawirusem, w panice zaczęli kupować wszystko, co wpada im w ręce. To częsty błąd, dlatego też zaleca się robienie zakupów w mniejszych sklepach.

Zakupy a koronawirus – o czym jeszcze pamiętać?

Oprócz wspomnianej listy, urząd radzi również, aby mieć w zasięgu ręki również dania gotowe, których nie trzeba przygotowywać. Chodzi tu głównie o np. czekoladę, zupę w proszku, słone przekąski czy też suchary. Dobrze się zaopatrzyć także w miód, cukier oraz mąkę i uzupełnić domową apteczkę.

Koronawirus – kiedy wybrać się na zakupy?

Eksperci przestrzegają przed robieniem zakupów na zapas, gdy przypadki koronawirusa są rzadkie, a dany teren nie został objęty kwarantanną. Nie ma sensu kupowanie żywności, która łatwo się psuje. Nie warto także uczestniczyć w dużych zgromadzeniach, więc lepiej zaopatrzyć się w jedzenie w małych sklepach, niż znaleźć się w samym centrum gorączki zakupowej.