Koronawirus. Jak protestować przeciwko zakazowi aborcji? Bezpiecznie!

15-16 kwietnia 2020 to ważny czas dla kobiet w Polsce. Jeśli obrońcy życia poczętego postawią na swoim, będzie to koniec legalnej aborcji w naszym kraju. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu pod obrady trafi bowiem projekt, który zmienia ustawę z 1993 roku. A dokładnie usuwa z niej poniższy zapis: "gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu". W Polsce 97 proc. aborcji dokonywanych legalnie odbywa się właśnie z powodu ciężkiego lub nieodwracalnego upośledzenia płodu.

Zakaz aborcji - projekt wraca do Sejmu

Organizatorki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet robią, co mogą, by w obecnych okolicznościach nie dopuścić do drastycznych zmian w prawie aborcyjnym. Jednak pandemia koronawirusa, zakaz zgromadzeń publicznych, ogromne ograniczenia w poruszaniu i przymus pozostania w domach mocno ograniczają możliwości protestowania.