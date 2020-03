Koronawirus. Karolina Korwin Piotrowska pokazała symboliczne zdjęcie

Koronawirus – prowincja Hubei

Życie powoli wraca do normalności – po dwóch miesiącach całkowitej separacji Hubei od reszty. Ludzie wreszcie wychodzą z domów i mogą odetchnąć świeżym powietrzem, chodzić po ulicach i znów cieszyć się wolnością. My, Polacy, powoli zapominamy, czym ona jest. Rząd zaostrza środki walki z epidemią, już nie prosząc, ale nakazując nie wychodzić z domów. Jeśli już musimy je opuścić, to tylko w kilku przypadkach: do sklepu, pracy czy do rodziny, która potrzebuje naszego wsparcia.