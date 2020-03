Donatella Versace o koronawirusie we Włoszech. Ma ważne przesłanie

"Tutaj, w Mediolanie i całym kraju, włoski rząd postanowił wprowadzić ścisłe ograniczenia w naszym życiu, próbując powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, którego wielu nie doceniało. Z biegiem tygodni środki te stawały się coraz surowsze, do tego stopnia, że teraz możemy wyjść z naszych domów tylko, gdy mamy bardzo konkretny powodów: iść do pracy - jeśli twoja praca została uznana za niezbędną, kupić żywność lub leki. Wszystko inne zostało zabronione" - rozpoczyna swój list Donatella Versace.

Następnie projektantka stara się nakreślić, jak obecnie wygląda życie w Mediolanie. To miasto duchów - pisze wprost. Na ulicach policja i wojsko, którzy sprawdzają, czy wszyscy przestrzegają zaleceń. Lekarze i pielęgniarki przez ostatnie tygodnie pracują nieprzerwanie - śpiąc na noszach i oddają życie, by uratować innych. "Nasze szpitale są rozciągnięte do granic swoich możliwości i jesteśmy im to winni oraz wszystkim innym, którzy bezlitośnie i heroicznie walczą z tą pandemią" - podkreśla.