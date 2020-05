Koronawirus. Komunia odbędzie się zgodnie z planem. Ksiądz nie zapytał rodziców o zdanie

Rodzice otrzymali od parafii dokładną instrukcję. Do kościoła dzieci wejdą jedynie z domownikami. Wszyscy muszą mieć na twarzy maseczki, które będzie można zdjąć jedynie w trakcie przyjmowania komunii. "Do komunii dziecko ma podejść z dłońmi złożonymi w łódeczkę. Na lewej dłoni ksiądz położy hostię, prawą dziecko ma – tak by kapłan widział – włożyć ją do buzi" – opisuje Gazeta Wyborcza.

"Byliśmy w absolutnym szoku! Nie jesteśmy na to przygotowani. Jest epidemia . To nie jest czas na grupowe komunie! W klasie mojej córki jest niemal 30 osób" – opowiada jedna z matek dziennikarzowi Gazety Wyborczej.

"Byliśmy wściekli, bo nikt nas nie pytał o zdanie! Proboszcz wygłosił swój monolog, a gdy rodzice zaczęli podchodzić, żeby podzielić się wątpliwościami, proboszcz zaczął się denerwować, żeby nie za blisko, bo jest koronawirus! My byliśmy w maseczkach. On nie. Uciekł przed nami tylnymi drzwiami" – dopowiada inna.

Rodzice martwią się o to, że skoro w niedzielę przystąpią do komunii trzy klasy, każda w krótkim odstępie czasowym, nie będzie możliwości odkażenia ławek. Mają żal do duchownych, że nie pomyśleli o bezpieczeństwu ich dzieci.